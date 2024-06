Tras la visita de su directora, AMLO afirma que Citi ‘no ve riesgos’ en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó este miércoles que Citi Group “no ve ningún riesgo” en México por la transición de gobierno tras la visita de la directora ejecutiva de dicha empresa financiera estadounidense, Jane Fraser.

“Están muy contentos, muy confiados en la transición, no ven ningún riesgo y vinieron a reafirmar el compromiso que tienen de seguir invirtiendo en México, y le tienen mucha confianza a nuestro país y ven muy bien la economía de México, en esencia”, sostuvo el mandatario en su conferencia matutina.

El gobernante recordó que Fraser se reunió la semana pasada con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien se mantendrá en el cargo cuando comience el nuevo Gobierno, el 1 de octubre.

Pero evadió responder si en las reuniones abordaron la compra del banco comercial CitiBanamex, que se anunció en enero de 2022, pero cuya negociación fracasó en el sector privado en mayo de 2023, por lo que López Obrador ha sugerido que el próximo Gobierno considere adquirirlo.

“La verdad que yo no me entrevisté con ella porque yo tenía un compromiso y ellos estaban muy interesados en hablar con el secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O, y hablar con la presidenta electa”, comentó el mandatario.

López Obrador reiteró que no prevé problemas económicos en la transición de gobierno, aunque tras las elecciones del 2 de junio la Bolsa Mexicana de Valores y el valor del peso mexicano ante el dólar estadounidense han caído.

El presidente criticó que los analistas preveían el triunfo de Sheinbaum, quien ganó casi el 60% de los votos, pero se sorprendieron por la victoria del oficialismo en el Congreso, donde a partir del 1 de septiembre tendrán una mayoría calificada, de dos tercios, para reformar la Constitución.

“No veo yo ningún problema, al contrario, va a ser una transición tersa, como no se había visto en mucho tiempo, no va a haber ningún sobresalto, nada, están muy bien las finanzas públicas, está muy bien la recaudación, sigue llegando inversión extranjera, no hay ningún riesgo de devaluación del peso”, concluyó.

Con información de EFE.

