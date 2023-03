Tras plagio de ciudadanos de EU en Matamoros, piden esfuerzo binacional contra crimen

Larry Rubin, presidente The American Society of Mexico, A. C. (AmSoc), pidió al gobierno de Estados Unidos y México emprender una lucha binacional en contra del crimen organizado, luego de que cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas.

“Estos crímenes suceden a mexicanos y americanos continuamente y es tiempo de exigir resultados diferentes a nuestras autoridades en ambas naciones. La lucha contra el crimen debe ser un esfuerzo binacional”, dijo el empresario.

“Nos entristece saber del secuestro y subsecuente homicidio de varios connacionales en manos de despiadados criminales y lamentablemente no es la primera vez que sucede”, comentó el representante la organización civil que aboga por 2 millones de estadounidenses que residen en territorio mexicano.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, informó que esta mañana los cuatro ciudadanos de Estados Unidos que fueron secuestrados en Matamoros fueron hallados, dos de ellos ultimados, uno más herido y otro con vida.

De acuerdo con Rubin, la afectación después de este lamentable suceso queda el temor de turistas americanos y otros extranjeros para viajar a México, con consecuencias en la gran derrama económica que siempre ha dejado el turismo.

“Queremos y creemos que México y Estados Unidos merecen mejores resultados. Haciendo lo que se ha hecho hasta ahorita para luchar contra el crimen no ha tenido resultados, afectando a mexicanos y americanos por igual”, agregó el dirigente.

Luego de que los estadounidenses secuestrados fueron hallados esta mañana, funcionarios mexicanos trasladaron a los sobrevivientes a la frontera, donde los entregaron a autoridades de ese país.

Irving Barrios Mojica, fiscal general de Tamaulipas, informó este martes que los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros el pasado viernes habrían viajado a México ha realizarse un procedimiento quirúrgico estético.

En conferencia de prensa desde la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la Ciudad de México, el funcionario estatal refirió que una de las líneas de investigación del caso es que el grupo delictivo que opera en la zona, el Cártel del Golfo, pudo haber confundido a los ciudadanos con otros objetivos a plagiar.

