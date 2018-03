El Instituto Nacional Electoral (INE) busca la forma de dar a conocer el resultado de la elección presidencial lo antes posible la noche del 1 de julio, a fin de evitar un escenario de incertidumbre e inestabilidad política y financiera.

Esto, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó los cambios que el INE hizo a las normas para contar primero los votos de la elección presidencial en las casillas y comenzar a transmitirlos antes de escrutar los sufragios de las demás elecciones, a fin de agilizar el anuncio del resultado.

“No hay que olvidar que el 2 de julio abren los mercados y el Instituto Nacional Electoral procurará con información oportuna combatir la especulación y la incertidumbre, eso no le conviene al país, desde aquí reiteramos nuestro compromiso, y vamos a encontrar la solución para generar estabilidad y paz pública. ¿Cómo? Generando información, pronto”, afirmó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, al votar el lunes el acuerdo con el cual se acata el fallo del TEPJF.

Sin las nuevas normas que había planteado el INE, advirtió Córdova, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) comenzará a fluir más tarde y el conteo rápido estadístico que se planeaba hacer estaría lista entre las 2:00 y las 5:00 horas del día siguiente.

“Lamentablemente, el PREP no podrá arrojar resultados, ahí no hay modo de encontrar soluciones tan oportunamente como lo proveíamos; estamos estimando que el PREP en lugar de arrojar cerca de entre el 60 y 70% de las actas de presidente a las 24:00 horas, arrojará solamente el 12%”, expresó.

“Un conteo rápido que se pronuncie, cuyos resultados emitan entre las 2 y las 5 de la mañana no le sirven a la ciudadanía, no le sirve al país, no le sirve a la paz pública, no le sirve a la estabilidad política, no le sirve a la estabilidad financiera”, agregó.

Diversos consejeros lamentaron también la interpretación que hicieron los magistrados del TEPJF y advirtieron que el conteo de los votos llevará varias horas, pues en estas elecciones se estrenará la casilla única, la cual concentrará las urnas de los comicios federales y locales.

De esta forma, en las casillas de 10 entidades del país se tendrán seis urnas, en 13 habrá cinco elecciones, en siete habrá cuatro elecciones y solamente dos estados tendrán los comicios federales.

“El no contar con esta información generará vacíos en el derecho a la información, que lamentablemente se verían llenados por algún otro actor. Esta autoridad debe de garantizar esto, y las autoridades electorales debemos de garantizar la oportunidad en los resultados de la elección”, urgió la consejera Pamela San Martín.

En este contexto, los consejeros afirmaron que el INE debe explorar vías para poder dar un anuncio rápido del resultado de la elección presidencial la noche del domingo 1 de julio.

La ciudadanía tiene derecho a saber el mismo día de la jornada como se comportó el voto, a tener un punto de referencia y no sólo encuestas de salida privadas o de los propios competidores. — Marco Baños (@MarcoBanos) February 19, 2018

“A mí me parece que todavía puede haber espacio para que nosotros exploremos, y espero que, con el acompañamiento del Tribunal electoral, algún mecanismo para asegurar que ese día en la noche, como ocurre en toda democracia, se tengan resultados en manos de la ciudadanía”, dijo el consejero Ciro Murayama.

“En el INE vamos a trabajar para que tengamos resultados oportunamente el mismo día de la jornada electoral y confío en que los partidos lo acompañarán”, aseveró Córdova, a su vez.