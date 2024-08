Tras sobrevivir a la anorexia, esta fundadora recaudó 110 mdd para tratar la enfermedad mortal en línea

A Kristina Saffran le diagnosticaron anorexia cuando tenía 10 años. Pasó por distintos programas hospitalarios y volvió a casa para volver a caer en las mismas conductas destructivas. “No sabía cómo cuidarme a mí misma, ni tampoco mi familia”, dijo Saffran a Forbes . Los médicos informaron a sus padres que no tenía muchas esperanzas de recuperación, pero que podían enviarla al otro lado del país a un centro de tratamiento residencial. “Es bastante horrible decirle a una niña de 13 años que vas a vivir con esto para siempre”, dijo.

En lugar de darse por vencidos, los padres de Saffran descubrieron una alternativa llamada terapia familiar que le permitiría a Saffran quedarse en casa, pero eso significaba que sus padres debían participar activamente en su tratamiento, guiándola en cada comida, controlando su peso con regularidad y reuniéndose semanalmente con un terapeuta. “Fue el año más difícil de mi vida”, dijo Saffran, que ahora tiene 32 años, “pero sin duda fue lo que me ayudó a mejorar”.

Una década después de recuperarse de la anorexia, Saffran creó una empresa para ayudar a que este mismo tipo de terapia fuera más accesible, ofreciendo un único portal en línea a través del cual las familias pueden tratar y gestionar el trastorno alimentario de un niño. Equip también ofrece servicios integrales que no siempre se ofrecen junto con la terapia en persona, con un equipo de atención completo que incluye un terapeuta, un médico, un dietista y mentores de pares y padres.

La anorexia es uno de los trastornos mentales más letales, superado únicamente por la adicción a los opioides. Antes de fundar Equip, Saffran había abordado el problema desde un ángulo diferente: cofundó una organización sin fines de lucro dedicada a los trastornos alimentarios llamada Project HEAL, que la llevó a aparecer en la lista Forbes 30 Under 30 de 2017 por su trabajo para ayudar a que más niños tengan acceso a tratamiento. Pero pronto se dio cuenta de que las subvenciones solo podían hacer una pequeña mella cuando se espera que 28,8 millones de estadounidenses experimenten un trastorno alimentario a lo largo de su vida, con un costo económico anual de 64.700 millones de dólares en pérdida de productividad y costos de atención médica.

La terapia virtual de Equip es tan poderosa debido a la escasez de terapeutas especializados y clínicas presenciales, dijo la cofundadora de Saffran, Erin Parks, de 44 años, una psicóloga clínica que anteriormente trabajó en el Centro de Trastornos Alimentarios de la UC San Diego. Antes de comenzar Equip, Parks trataba a familias que habían llegado en avión desde todo el país en busca de atención.

Sabiendo lo difícil que era para las familias encontrar y pagar el tratamiento, Saffran y Parks también insistieron en que Equip estuviera cubierto por un seguro. Si bien Optum Ventures, la división de capital de riesgo de la aseguradora más grande del país, UnitedHealth Group, participó en la ronda inicial de Equip, se necesitaron dos años para desarrollar la plataforma antes de que Equip lanzara su primer contrato de seguro en 2021. Desde entonces, Equip ha negociado contratos con más de 25 aseguradoras de salud en todo el país, incluidas Optum, UnitedHealthcare, Aetna y Cigna, y ha tratado a más de 5000 pacientes. Saffran y Parks han recaudado 110 millones de dólares de inversores, incluidas las firmas de capital de riesgo General Catalyst, The Chernin Group y F-Prime.

Las aseguradoras pagan a Equip unas tarifas fijas mensuales para gestionar la atención de cada paciente, lo que significa que la startup con sede en San Diego puede utilizar los fondos para ofrecer servicios que van más allá de los códigos de tratamiento tradicionales, como los mentores de pares y padres. En 2024, se estima que los ingresos se duplicarán con respecto a los 35 millones de dólares del año pasado. Ese crecimiento ayudó a Equip a ganar un lugar en la lista de Next Billion-Dollar Startups de este año , una de las 25 empresas que creemos que tienen más probabilidades de alcanzar una valoración de 1.000 millones de dólares.

Equip ahora está tratando de ampliar el acceso a personas que normalmente no reciben tratamiento, incluidas las personas mayores de 24 años y los pacientes de bajos ingresos que reciben Medicaid. Existe un estereotipo de larga data pero dañino de la anorexia como una condición que afecta a las adolescentes blancas y ricas, lo que significa que esas terminan siendo las pacientes con más probabilidades de ser examinadas. “Personas de todos los tamaños corporales padecen trastornos alimentarios”, dijo a Forbes el cofundador y director clínico de Equip, Parks . “Queremos que las personas obesas se sientan seguras al recibir tratamiento. Queremos que los hombres se sientan seguros al recibir tratamiento. Queremos que las personas que tienen entre 30, 40, 50 y 60 años se sientan seguras al recibir tratamiento”.

Parks dijo que, desde que comenzó a tratar a personas de todas las edades en 2023, Equip ha atendido a pacientes desde los 4 años hasta los 70 años. Equip examina a todos los pacientes al momento del ingreso para asegurarse de que estén lo suficientemente estables desde el punto de vista médico para recibir tratamiento virtual. Es posible que los pacientes cuyo peso o frecuencia cardíaca sean demasiado bajos deban ser hospitalizados.

Las afecciones más comunes que trata Equip son la anorexia, el trastorno por atracón y el trastorno de restricción de la ingesta de alimentos por evitación, o ARFID, que se caracteriza por el miedo o la ansiedad a comer, como atragantarse o comer solo alimentos muy específicos. El tratamiento basado en la familia se considera el estándar de oro para los adolescentes con anorexia, y la investigación sugiere que no hay diferencia “en los resultados clínicos según el método de administración, ya sea en persona o por computadora a través de una pantalla”, dijo Brittany Matheson, profesora clínica asociada en Stanford, a Forbes . (Matheson reveló que había sido consultora de Equip anteriormente cuando Forbes la contactó de forma independiente ).

Pero no existe ningún tratamiento que garantice que funcione para todos los pacientes. A medida que Equip comenzó a tratar a adultos, más tipos de trastornos alimentarios y a abordar afecciones coexistentes como el trastorno de estrés postraumático y la depresión, ahora ofrece otros tipos de terapia, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctica conductual y la terapia de exposición y prevención de respuesta.

Chambers se enteró por primera vez de Equip a través de un grupo local de Facebook donde otra madre describía las dificultades de su hija con la anorexia durante la pandemia de Covid-19. La hija de Chambers, Eleanor, cuyo nombre se ha cambiado por razones de privacidad, acababa de ser diagnosticada con anorexia a los 13 años y Chambers y su esposo estaban evaluando las diferentes opciones de tratamiento. “Estábamos realmente aterrorizados de internarla”, dijo Chambers a Forbes , diciendo que no podía imaginarse no poder estar con su hija y ayudarla durante el tratamiento.

Se cree que la terapia familiar es eficaz en alrededor del 30 al 50% de los pacientes con anorexia y se recomienda siempre que los padres o tutores estén dispuestos a participar y no haya antecedentes de abuso en la familia. Pero no es fácil. El terapeuta guía a los padres a través de lo que se conoce como el proceso de realimentación, en el que el niño, que tiene miedo de comer, tiene que comer seis comidas al día, dijo Chambers. Ella lo comparó con el hecho de que el niño tenga que “comer un plato de arañas y serpientes”. Su hija, que generalmente tenía un comportamiento agradable, se convirtió en una persona diferente. “La angustia por la que pasan no se parece a ninguna otra cosa”, dijo Chambers. “Es simplemente horrible”. Dijo que tener un mentor de padres de Equip cuyo hijo había pasado por un tratamiento de trastorno alimentario y podía ayudar a guiarlos era “fundamental”.

Chambers reconoce que Equip le ha “salvado” la vida a su hija. Tras 18 meses de tratamiento, afirma que Eleanor está “físicamente bien”, pero que todavía le queda un largo camino psicológico por delante. “Probablemente pasen un par de años más antes de que podamos ver una recuperación completa, y eso es muy común”, afirma.

Los investigadores en el campo no se ponen de acuerdo sobre qué significa exactamente estar en recuperación: en el caso de la anorexia, suele definirse como una reducción de conductas como la restricción de calorías y los pensamientos negativos, combinada con el logro de un cierto peso durante un período de tiempo específico. Diferentes estudios han utilizado diferentes medidas para calcular el objetivo de peso, incluido el IMC o un objetivo de aumento de peso porcentual. Equip afirma que el 75% de sus pacientes “alcanzó o mantuvo” su peso objetivo en el plazo de un año de tratamiento.

“Son una empresa relativamente joven y están aprendiendo, pero tienen la infraestructura para adaptarse, cambiar y mejorar”. Sue Chambers, madre de un paciente de Equip

Tracy Richmond, pediatra que dirige el programa de trastornos alimentarios del Boston Children’s Hospital, dijo a Forbes que ofrece visitas en persona a algunos pacientes que utilizan Equip para completar el resto de su equipo de atención. Richmond describe a los mentores pares y padres de Equip como la “ingrediente secreta” de la empresa, ya que es inusual que este tipo de servicios estén cubiertos por el seguro. Pero también destacó que la terapia basada en la familia es difícil y no funciona para todos. “Mucho se basa en la dinámica y la voluntad de los padres”, dijo Richmond. “Hay muchos padres que simplemente me dicen ‘esto simplemente no es factible para mi familia’”.

Y Equip tampoco es la opción adecuada para todos los terapeutas. Media docena de reseñas de empleados anónimos en Glassdoor dicen que la carga de trabajo es demasiado alta para algunas necesidades complejas de los pacientes. Parks dijo que los proveedores de Equip pasan 26 horas en sesiones con pacientes por semana, mientras que las otras 14 horas se dedican a tareas administrativas y de capacitación. “Un terapeuta que dice que es demasiado, no se lo está inventando. Fue demasiado para ellos”, dijo Parks. Por ese motivo, Equip está trabajando para establecer expectativas más claras en el proceso de contratación.

Chambers, cuya hija estaba en tratamiento en Equip, dijo que su terapeuta se tomó una licencia por maternidad en medio del tratamiento. Si bien esto podría suceder en cualquier organización, dijo que fue un alivio que Equip le proporcionara un reemplazo y que no tuviera que comenzar a navegar por el proceso desde cero. “Son una empresa relativamente joven y están aprendiendo, pero tienen la infraestructura para adaptarse, cambiar y mejorar”, dijo Chambers. “Tuvimos desafíos, pero también tuvimos el apoyo que necesitábamos al final”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar de Forbes en Español: Estas son las próximas startups del billón de dólares y donde la IA juega un rol fundamental