Tres empresas se quejan de crudo contaminado de la reserva de EU

Tres firmas que compraron crudo el año pasado de las reservas de emergencia de Estados Unidos expresaron su preocupación por los niveles peligrosos de un químico venenoso en la carga, según los correos electrónicos internos del Departamento de Energía y los documentos de envío revisados ​​por Reuters.



Los problemas con la calidad del crudo harían que la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) de EU sea menos útil en una emergencia porque los refinadores necesitarían gastar tiempo y dinero para eliminar la contaminación antes de producir combustible. La reserva es la reserva de gobierno más grande del mundo, que actualmente posee 665 millones de barriles.

El sulfuro de hidrógeno (H2S) se produce naturalmente en el gas natural y en el crudo, pero los productores de petróleo suelen descontaminar dichos productos antes de su entrega a los compradores. Los altos niveles de H2S pueden corroer las piezas de la refinería y las tuberías, y pueden ser letales para los humanos en forma de gas.



Las autoridades de todos los principales países consumidores mantienen el petróleo en reserva para garantizar que no se agoten en crudo para refinarlo en combustibles si un desastre natural o una guerra interrumpen los suministros mundiales. El gobierno de EE. UU. Estableció su reserva en 1975 después del embargo petrolero árabe.

El Departamento de Energía de EE. UU. Supervisa la reserva y periódicamente vende parte de su petróleo cuando no hay emergencias, como ocurrió con las ventas que provocaron problemas de contaminación.

La portavoz del departamento, Shaylyn Hynes, no quiso hacer comentarios sobre las quejas por contaminación descubiertas por Reuters.

Las tres empresas que plantearon inquietudes sobre los altos niveles de H2S fueron Royal Dutch Shell Co (RDSa.L), el banco australiano Macquarie Group y PetroChina International America, el brazo comercial de Estados Unidos de la empresa estatal de energía PetroChina Co Ltd [601857.SS], según a los documentos de envío, correos electrónicos proporcionados por el Departamento de Energía en respuesta a una solicitud de registros públicos, y un funcionario del departamento que se negó a ser identificado.

El departamento se responsabilizó de la limpieza del envío a PetroChina con un aditivo después de que determinó en mayo del año pasado que los niveles de H2S eran demasiado altos, según el funcionario del departamento. El departamento cuestiona las pruebas que muestran que los niveles eran demasiado altos en los otros dos cargamentos, dijo el funcionario.

Las tres firmas compraron cargamentos de aceite SPR almacenados en una caverna subterránea de sal en Bryan Mound, Texas, el año pasado. El petróleo fue bombeado desde Bryan Mound a través de gasoductos hasta la terminal petrolera más cercana en Freeport, Texas, antes de ser embarcado, según los registros revisados por Reuters y el funcionario del departamento.

La instalación de Freeport es propiedad de Enterprise Products Partners LP (EPD.N), con sede en Houston. Enterprise sabía sobre los niveles más altos de H2S en una pequeña cantidad de cargas intercambiadas entre firmas privadas que pasaban por su terminal, dijo el vicepresidente senior de Enterprise, Brent Secrest, a Reuters en una entrevista.

“De los cientos de cargas que hemos cargado a través de Freeport y otras terminales de Enterprise, solo hemos tenido un puñado de clientes que nos dan su opinión sobre los altos niveles de H2S”, dijo.