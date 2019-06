Tribunal ordena conservar el NAIM y juzgado distrital dicta suspensión en terminal Santa Lucía

Con el objeto de mantener las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM) y que se lleven a cabo acciones precisas para su conservación, un Tribunal Colegiado de Circuito dio a conocer en las últimas horas una nueva suspensión otorgada en favor del colectivo #NoMásDerroches.

Asimismo, un Juzgado de Distrito dictó una nueva suspensión, en este caso definitiva, para detener la destrucción de la terminal aérea y no construir el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) hasta que se cuente con todos con los estudios de factibilidad correspondientes.

Los fallos fueron con motivo de los 147 juicios de amparo que el colectivo #NoMásDerroches presentó con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad y constitucionalidad tanto de la cancelación del NAIM como del proyecto del AISL.

La medida del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de orden cautelar, apela a: no construir el Aeropuerto de Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales correspondientes, y luego, que se mantengan las obras del NAIM sin que sean destruidas pero, además, que se lleven a cabo las acciones necesarias para su conservación.

A diferencia de las suspensiones otorgadas en otros procedimientos, el Tribunal ordena a las autoridades, no solamente no destruir los avances del NAIM, sino realizar acciones para conservar lo ya construido, pues si no se les da el mantenimiento adecuado podrían llegar a dañarse las obras, estructuras y cimientos existentes.

Vale mencionar que el colectivo #NoMásDerroches está integrado por Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (COMEXDH), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), entre otras organizaciones, y diversos despachos de abogados y cientos de ciudadanos.

