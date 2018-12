Tridiena: los siete que quieren fortalecer el sector franquicias

El pasado 28 de noviembre se dio a conocer la conformación del consorcio Tridiena, asociación que agrupa a siete de las firmas más representativas del sector de las franquicias en el estado de Jalisco.

El objetivo, señalaron los responsables de este proyecto, es potenciar el crecimiento y presencia de marca de cada una de las firmas que conforman el consorcio, promover el desarrollo institucional de los socios y generar un crecimiento de valor para cada uno de los asociados.

La sociedad la componen marcas como Mockocity y Grupo Chai, Wings Army y Corporativo MASO, Do It Clean, Clínica Dental La Zapopana, Mom & Son’s Salón, Las Fabulosas Papas y Escala Franquicias, La Borra de Café y Espacios Que Inspiran.

En conjunto, los siete empresarios del consorcio facturan alrededor de 1,925 millones de pesos anuales, poseen 345 puntos de venta en México y el extranjero, generan más de seis mil fuentes de empleo y atienden más de ocho millones de clientes al año.

Tridiena tiene como propósito fortalecer un sector que tiene un potencial de crecimiento en la región que está por encima de la media nacional; al respecto, Mónica Escoto, presidenta del consorcio y directora general de Mockocity, destacó que este proyecto es una muestra de que sí se puede trabajar en equipo y echar por tierra eso de que, los empresarios, “están acostumbrados malamente a trabajar solos”.

A su vez, Martín Santaella, director general de Wings Army, comentó que con la creación de Tridiena “se busca impulsar el desarrollo y crecimiento de las marcas mexicanas de franquicias; pues es momento de comenzar hacer frente a las firmas internacionales”, afirmó el empresario.

Este no es un gremio que aglutine a las franquicias, ni tampoco busca sustituir las funciones de ninguna cámara o asociación del sector, lo que buscamos es potenciar el desarrollo y crecimiento de las marcas del consorcio y generar negocios entre los integrantes y otras franquicias y negocios inherentes al sector, mencionó Mauro Posada, secretario del Consorcio Tridiena y director general de Do It Clean.

Tridiena trabaja de la mano con desarrolladores inmobiliarios con los que está buscando proyectos que les permitan generar el crecimiento estratégico del consorcio y de cada una de las marcas, señaló León Reffreger.

El proyecto Tridiena es el primero en su tipo en el sector de las franquicias en México y operará como un ente que buscará aprovechar las ventajas competitivas que le ofrecen la diversidad de los sectores en los que se desempeña cada marca participante, así como el trato con los proveedores, los socios estratégicos y el público consumidor.