Tristemente México no puede detener la caravana de migrantes: Trump

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que alertó al Ejército y a autoridades federales fronterizas porque la caravana de migrantes proveniente de Honduras es una emergencia nacional, además anunció que comenzará a reducir la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador.

En una serie de mensajes publicados en Twitter, Trump no dio más detalles sobre las medidas que tomará su gobierno. Representantes de la Casa Blanca, la Patrulla Fronteriza y el Pentágono no respondieron de inmediato a una petición de comentario.

“Tristemente, parece que la Policía y el Ejército de México son incapaces de detener la Caravana que se dirige a la Frontera Sur de Estados Unidos”, escribió Trump en Twitter. “He alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que esto es una Emergencia Nacional”, agregó.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! PUBLICIDAD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

“Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de hacer el trabajo de impedir que la gente deje su país y entre de manera ilegal a Estados Unidos. Ahora empezaremos a cortar, o reducir sustancialmente, la masiva ayuda exterior que les damos de forma rutinaria”, escribió Trump.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

Una caravana de miles de migrantes hondureños llegó el domingo a la ciudad fronteriza de Tapachula a pie desde Guatemala, desafiando las amenazas de Trump de que cerrará la frontera con México si siguen adelante, además de las advertencias del gobierno mexicano.

La policía mexicana con equipo antidisturbios vigiló la llegada de la caravana, pero no impidió el viaje de los migrantes.

Trump, quien ha hecho de la inmigración una parte central de su programa, ya había amenazado con detener la ayuda a la región y hasta cerrar la frontera de Estados Unidos con México con la ayuda del Ejército si no se detiene la marcha de los migrantes.

Los republicanos y Trump han tratado la caravana como un tema de campaña antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre que determinarán si el partido puede mantener su control del Senado de Estados Unidos y de la Cámara de Representantes.