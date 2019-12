Triunfo absoluto de Boris Johnson despeja camino hacia el Brexit

Reuters.- Reino Unido avanza este viernes con paso firme hacia el Brexit, después de que el primer ministro Boris Johnson obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones generales que ponen fin de tres años de incertidumbre desde que el país decidió separarse de la Unión Europea (UE).

La salida de la UE, un objetivo que ha perseguido Johnson incansablemente desde que se convirtió en la cara más visible en la campaña por el Brexit en el referendo del 2016, representa el mayor salto a lo desconocido para Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.

Johnson ahora es libre para dirigir al país ágilmente en el proceso de divorcio, pero enfrenta la compleja tarea de negociar acuerdos comerciales en todo el mundo, incluyendo pactos con la propia UE, y de mantener en una sola pieza al dividido Reino Unido.

“Lograremos concretar el Brexit a tiempo para el 31 de enero, sin peros ni condiciones”, dijo un triunfante Johnson ante sus partidarios que lo ovacionaban cuando empezaba a aclarar la mañana en Londres.

Más tarde, el líder conservador acudió al Palacio de Buckingham para pedir permiso a la Reina Isabel II con el fin de formar un nuevo Gobierno, un paso formal requerido bajo la monarquía constitucional británica.

En la madrugada, los resultados que arrojaron 650 circunscripciones legislativas en Reino Unido indicaron que el Partido Conservador de Johnson había superado a su principal rival, al ganar 364 escaños frente a los 203 puestos de los laboristas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rápidamente felicitó a Johnson.

“Reino Unido y Estados Unidos ahora son libres para alcanzar un enorme acuerdo comercial tras el BREXIT. Este pacto tiene el potencial de ser mayor y más lucrativo que cualquier otro tratado que pueda negociarse con la UE”, escribió Trump en Twitter. “¡Celebra Boris!”, añadió.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

