Trolean a Interjet con su propio hashtag

El episodio de la ayudante de piloto Ximena García y su repudiado tuit ha extendido el desprestigio que por estos días sufre la compañía aérea Interjet y ahora se suma un no menos atinado hashtag que ha hecho el delirio de las redes sociales: #LlévameInterjet.

Si bien la estrategia de la empresa en redes sociales buscó generar un mejor consenso más aceptable en el imaginario público respecto del servicio de la aerolínea, parece que el efecto ha sido el contrario.

El desafortunado tuit fue incluso cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo calificó calificó como “muy fuerte” e “irracional”.

Recordamos que la desafortunada expresión de Ximena García sugirió que se tirara una bomba en el Zócalo capitalino, durante los festejos del Grito de Independencia.

A continuación las reacciones de usuarios sobre a seguir volando con la línea aérea.

¿Por qué no contrataron a Chumel para darle más ponch a esta idea publicitaria "genial" ? pic.twitter.com/bpzrLug6iL

#BuenMiercoles #SoyFelizCuando preparo todo para mi #cumpleaños y dije #LlévameInterjet pero como no me llevó me iré por @Aeromexico a @PuertoVallarta #FelizMiercoles corazones !!! pic.twitter.com/sbyPI1SlbG

— Selene Luna 🌙 (@selene_pauluna) September 25, 2019