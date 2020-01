Trump acusa a Apple de no colaborar en combate al crimen

Notimex.- La empresa de telecomunicaciones Apple se rehúsa a desbloquear teléfonos utilizados por asesinos, traficantes de drogas y otros criminales, acusó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Nosotros estamos ayudando a Apple todo el tiempo en comercio y muchos otros aspectos y sin embargo ellos se rehúsan a desbloquear teléfonos. Ellos deberán dar un paso al frente y ayudar a nuestro gran país ¡ahora! Hagamos a América grande de nuevo”, afirmó el mandatario en Twitter.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020