Trump advierte a China de que no tome represalias contra alza de aranceles

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes a China de que no tome represalias contra el alza de aranceles que impuso la semana pasada y dijo que los consumidores estadounidenses no pagarán por ningún aumento en las tarifas.

«No hay ninguna razón para que el Consumidor estadounidense pague los Aranceles, que entran en vigor hoy en China (…) China no debería tomar represalias. ¡Solo empeorará!», tuiteó Trump, agregando que los gravámenes pueden evitarse si los fabricantes cambian su producción desde China a otros países.

«Le digo abiertamente al Presidente Xi y a mis muchos amigos en China que sufrirán mucho si no llegan a un acuerdo, porque las compañías se verán obligadas a abandonar China por otros países. Es demasiado caro comprar en China. ¡Tenían un gran acuerdo, casi cerrado y dieron marcha atrás!», señaló Trump.

….completely avoided if you by from a non-Tariffed Country, or you buy the product inside the USA (the best idea). That’s Zero Tariffs. Many Tariffed companies will be leaving China for Vietnam and other such countries in Asia. That’s why China wants to make a deal so badly!…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019