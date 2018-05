Trump advierte que va por financiamiento completo para su muro

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que buscará pronto el financiamiento completo para construir el muro fronterizo con México, lo que podría generar batallas presupuestarias en un Congreso fracturado por sus políticas sobre inmigración.

“Ahora vamos por el financiamiento completo para el muro y vamos a intentarlo y tenerlo lo más pronto posible”, afirmó Trump en una mesa redonda con líderes municipales de California, que están a favor de su idea de hacer que la frontera estadounidense sea impermeable a la inmigración ilegal.

Apenas el sábado pasado, el mandatario exigió que el Congreso llegue a un acuerdo para financiar al gobierno federal, que incluya los fondos para el muro, antes del receso legislativo de agosto; de lo contrario, demandó que los legisladores se queden en Washington.

“El Senado debe aprobar los fondos antes del receso de agosto, o NO IRSE A CASA”, tuiteó el mandatario. “Se debe incluir el muro y la seguridad fronteriza”.

The Senate should get funding done before the August break, or NOT GO HOME. Wall and Border Security should be included. Also waiting for approval of almost 300 nominations, worst in history. Democrats are doing everything possible to obstruct, all they know how to do. STAY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2018