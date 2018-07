Trump afirma que fue espiado durante su campaña presidencial

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo en Twitter que parecía cada vez más como si su campaña para las elecciones presidenciales del 2016 hubiera sido espiada ilegalmente.

Trump publicó el tweet después de decir que documentos sobre su exasesor de campaña presidencial Carter Page confirmaron con pocas dudas que el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones habían engañado a los tribunales.

El FBI publicó documentos el sábado relacionados con la vigilancia de Page como parte de una investigación sobre si conspiró con el gobierno ruso para socavar las elecciones.

Page ha negado ser un agente del gobierno ruso y no ha sido acusado de ningún crimen.

En sus tweets, Trump también apuntó a la derrotada candidata demócrata Hillary Clinton y al Comité Nacional Demócrata, el órgano rector de su partido.

Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out – she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2018