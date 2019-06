Trump agradece a AMLO y Ebrard por trabajar tan duro para lograr el acuerdo

El presidente de los Estaos Unidos, Donald Trump, agradeció a su homónimo mexicano y al canciller Manuel Ebrard por trabajar tan duro para lograr el acuerdo sobre migración y aranceles.

“Me gustaría agradecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, junto con todos los representantes de los Estados Unidos y México, por trabajar tanto y tan duro para lograr nuestro acuerdo sobre inmigración. ¡terminado!”, dice un mensaje en Twitter de Trump.

I would like to thank the President of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, and his foreign minister, Marcelo Ebrard, together with all of the many representatives of both the United States and Mexico, for working so long and hard to get our agreement on immigration completed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

Muy temprano, el presidente de los Estados Unidos se mostraba muy contento por las negociaciones y con el acuerdo.

“Todos estamos muy entusiasmados con el nuevo trato con México!”, dice el mensaje.

Everyone very excited about the new deal with Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

Trump incluso detalló que el gobierno mexicano compraría grandes cantidades de productos agrícolas.

“MÉXICO ACEPTÓ INMEDIATAMENTE COMPRAR GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE NUESTROS GRANDES PATRIOTAS AGRICULTORES!”, dijo Trump en Twitter.

MEXICO HAS AGREED TO IMMEDIATELY BEGIN BUYING LARGE QUANTITIES OF AGRICULTURAL PRODUCT FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

«México se esforzará mucho, y si lo hacen, ¡este será un acuerdo muy exitoso tanto para los Estados Unidos como para México!», enfatizaba Trump.

Mexico will try very hard, and if they do that, this will be a very successful agreement for both the United States and Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

Ayer, Trump informaba que su gobierno y el de México habían llegado a un acuerdo migratorio con el cual quedaron desactivados los aranceles que entrarían en vigor el lunes para todos los productos mexicanos.

“Me complace informarle que los Estados Unidos de América han alcanzado un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas por EU el lunes, en contra de México, quedan suspendidas indefinidamente”, tuiteó el mandatario.

