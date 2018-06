Trump amaga con arancel a autos de la UE; ‘ármenlos aquí’, exige

Reuters.- El presidente Donald Trump amenazó con aplicar un arancel de 20% a todos los autos ensamblados en la Unión Europea que ingresen a Estados Unidos, un mes después de que su gobierno lanzó una investigación para determinar si las importaciones de vehículos constituían una amenaza para la seguridad nacional.

“Si esos Aranceles y Barreras no se derriban y remueven pronto, vamos a imponer un Arancel de 20% contra todos los autos que entren a Estados Unidos. ¡Ármenlos aquí!”, escribió Trump en Twitter este viernes.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018