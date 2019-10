Trump amaga con destruir economía de Turquía si se excede en ataque a Siria

Reuters.- El presidente Donald Trump amenazó este lunes destruir la economía de Turquía, si su aliado en la OTAN va demasiado lejos en un ataque militar que está planificando en Siria, pese a que el propio mandatario estadounidense dejó abierta la puerta a una incursión turca.

Trump dijo que “destruiría totalmente” la economía de Turquía si Ankara toma medidas “fuera de los límites” en Siria, tras la decisión del domingo de la Casa Blanca de retirar las fuerzas estadounidenses del país.

Estados Unidos dijo que está retirando sus tropas desde el noreste de Siria, en un importante giro que despeja el camino a una ofensiva militar de Ankara contra fuerzas lideradas por kurdos y entrega a Turquía la responsabilidad de miles de prisioneros de Estado Islámico.

Trump hizo la estridente advertencia a Ankara, después de críticas de republicanos y demócratas en Washington, que lo acusaron de abandonar a los kurdos sirios.

“Como he dicho antes, y solo para reiterar, si Turquía hace algo que yo, en mi gran e inigualable sabiduría, considero que está fuera de los límites, destruiré y destruiré totalmente la economía de Turquía (¡lo he hecho antes!)”, tuiteó Trump.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019