Trump amaga con no firmar ninguna ley si no hay ‘perfecta seguridad fronteriza’

Reuters.- El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó nuevamente este jueves a los demócratas por no respaldar su propuesta de construcción del muro en la frontera con México y dijo que no firmaría ninguna ley que no incluya su iniciativa de seguridad, poniendo en jaque el proyecto de gastos que el Congreso está negociando para evitar una paralización del Gobierno.

“Los demócratas, que saben que los Listones de Acero (Muro) son necesarios para la seguridad fronteriza, están poniendo la política por sobre el país”, escribió el presidente republicano en Twitter.

“No firmaré ninguna de sus leyes, incluida la de infraestructura, a menos que tenga perfecta seguridad fronteriza. ¡EUA gana!”, agregó Trump en el mismo tuit.

The Democrats, who know Steel Slats (Wall) are necessary for Border Security, are putting politics over Country. What they are just beginning to realize is that I will not sign any of their legislation, including infrastructure, unless it has perfect Border Security. U.S.A. WINS!

PUBLICIDAD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018