Trump amenaza con aranceles a autos si México no frena flujo de migrantes

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó el jueves de una amenaza de cerrar inmediatamente la frontera con México, pero planteó el nuevo escenario de eventualmente gravar con aranceles a los autos que vienen desde su vecino a menos que haga más para detener a los inmigrantes ilegales y las drogas.

Trump generó pánico en la comunidad de negocios estadounidense el viernes pasado al decir que cerraría la frontera esta semana para lidiar con un aumento de migrantes desde América Central, pero desde entonces se ha alejado de dicha amenaza.

El jueves, Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que quiere ver que México detenga el flujo de migrantes en su frontera sur. El mandatario le dio a su vecino un plazo para que lidie con el tráfico de drogas o enfrentará aranceles.

“Vamos a darles una advertencia de un año, y si las drogas no se detienen, o no se frenan en gran medida, vamos a imponer aranceles a México y productos, en particular autos”, afirmó Trump.

El mandatario hizo de frenar la inmigración ilegal una piedra angular en su campaña de 2016 hacia la Casa Blanca, prometiendo construir un muro en la frontera. Cuando el Congreso rechazó otorgarle el financiamiento necesario para pagarlo, declaró emergencia nacional para canalizar fondos de otros proyectos.

El jueves, Trump sostuvo que la cobertura de la prensa en los últimos días ha llevado a México a tomar medidas para frenar el flujo de inmigrantes y aliviar la presión en los puntos de entrada de Estados Unidos.

Trump planea visitar el viernes la frontera en Calexico, California.

“Están sucediendo muchas cosas buenas con México. México entiende que vamos a cerrar la frontera o voy a imponer aranceles a los autos”, sostuvo el republicano.

De forma separada, exportadores mexicanos dijeron esta semana que estudian el envío de sus productos a Estados Unidos por aire para evitar una fila de camiones de varios kilómetros en la frontera.

Lee también: