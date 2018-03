Trump amenaza con vetar ley de gastos por falta de fondos para el muro

“Estoy considerando un VETO en la ley de gastos por el hecho de que los más de 800,000 beneficiarios del programa DACA han sido totalmente abandonados por los demócratas (ni siquiera se les menciona en la ley) y por EL MURO FRONTERIZO, que necesita desesperadamente nuestra defensa nacional y no está financiado por completo”, escribió el mandatario en Twitter.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.

PUBLICIDAD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2018