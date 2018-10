Trump anulará leyes ambientales para construir muro fronterizo

Notimex.- El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump anunció hoy la anulación de 28 leyes ambientales para acelerar la construcción de sectores del muro fronterizo en terrenos protegidos del sur de Texas, incluido un refugio de vida silvestre y el Centro Nacional de las Mariposas.

Los muros en el condado de Hidalgo, Texas, atravesarían el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle Bajo del Río Grande (Bravo), el Centro Nacional de las Mariposas, el Parque Estatal Bentsen-Río Grande y terrenos de la histórica Capilla La Lomita, así como cientos de granjas familiares y propiedades privadas.

“La administración de Trump está ignorando a miles de personas en el condado de Hidalgo que no quieren estos muros”, indicó en un comunicado Laiken Jordahl, activista de campañas fronterizas en el Centro para la Diversidad Biológica, una organización ambientalista con sede en Arizona.

Tomorrow, the Trump administration will waive more than two dozen bedrock environmental & public health laws to rush #borderwall construction in Texas.

PUBLICIDAD

See @CenterForBioDiv's map of the areas under threat. #NoBorderWall pic.twitter.com/G9FKixjgSA

— Laiken Jordahl (@LaikenJordahl) October 9, 2018