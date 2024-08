Trump anuncia una plataforma de criptomonedas frente a los ‘grandes bancos y élites’

El anuncio de Trump no ofrece más detalles pero fue replicado por sus hijos mayores, Donald Jr. y Eric, que a principios de mes publicaron mensajes ambiguos como 'Vamos a revolucionar el mundo cripto' o 'Realmente me he enamorado del Cripto/DeFi'.