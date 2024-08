Trump arremete contra la ABC, cadena de su debate contra Harris: “Son personas horribles”

EFE.- El expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, arremetió duramente este sábado contra ABC, la cadena estadounidense donde debatirá contra la aspirante demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris, el 10 de septiembre, calificando a los trabajadores del canal como “personas horribles”.

“Para mí, ABC es peor que CBS y peor que CNN (…) Yo la llamo ‘ABC, noticias falsas y malas’… Son tan malos. Son tan deshonestos. En mi opinión, muy deshonestos. Creo que son los peores y sé de lo que hablo porque veo cómo me tratan. Son personas horribles”, aseguró Trump ante un público de 8.000 personas en un mitin en la localidad de Wilkes-Barre (Pensilvania).

El magnate se prodigó largo y tendido contra la que es una de las compañías comerciales de radio y televisión más importantes de Estados Unidos, creada en 1943, ahora propiedad del imperio Disney.

“Esa es la casa de George Stephanopoulos”, antiguo asesor y jefe de Comunicación del Partido Demócrata, así como ahora corresponsal en Washington para ABC News, dijo Trump de forma peyorativa.

“Un tipo desagradable que trabaja en una cadena que entrevista a (al presidente) Biden y le preguntan qué sabor de helado le gusta más y conmigo entran en temas de los que a nadie le gustaría hablar”, continuó el exmandatario en referencia al periodista.

“Aún así”, señaló Trump, “acepté” el debate en ABC News, “aunque ellos no vayan a presentarse en el que propuse en Fox News”, el 4 de septiembre.

ABC no fue el único medio al que Trump criticó con severidad hoy, también descalificó el trabajo de los periodistas de otras cadenas como CBS, CNN o del periódico The New York Times. De este último aseveró que “sacan en portada siempre lo que hacen Kamala Harris y su encantador marido”, en tono burlesco.

El expresidente Trump (2017-2021) propuso hace una semana enfrentarse a la actual vicepresidenta Harris en tres debates -los días 4, 10 y 25 de septiembre- y que se desarrollaran en diferentes cadenas -Fox, ABC y NBC- en lugar de solo el de ABC; el único confirmado por el momento.

El debate de ABC se desarrollará el martes 10 de septiembre a las 21:00 horas (01:00 GMT del miércoles) en el National Constitution Center de Filadelfia (Pensilvania).

El cara a cara entre los candidatos, que también se emitirá en su canal temático ABC News Live y en las plataformas Disney+ y Hulu, estará moderado por David Muir, presentador y editor jefe de World News Tonight, y por Linsey Davis, conductora de Prime en el propio ABC News Live.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!