Trump arremete contra la Fed y dice que ha tomado “medidas destructivas”

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que la economía del país estaba muy sólida pese a lo que describió como “medidas innecesarias y destructivas” tomadas por la Reserva Federal, en su ataque más reciente al organismo independiente que fija la política monetaria.

“¡Pese a las medidas innecesarias y destructivas tomadas por la Fed, la Economía luce muy sólida, los pactos (con) China y USMCA están progresando de buena manera, hay poca o nada de Inflación, y el optimismo de EEUU está muy alto”, escribió Trumpen Twitter.

Despite the unnecessary and destructive actions taken by the Fed, the Economy is looking very strong, the China and USMCA deals are moving along nicely, there is little or no Inflation, and USA optimism is very high!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2019