Trump arremete contra socios en TLCAN y adelanta ‘grandes noticias’

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido en repetidas ocasiones revivir el sector manufacturero de su país, dijo este miércoles que habrá “grandes noticias” que serán bienvenidas por los trabajadores del sector automotriz y sugirió que estarían vinculadas a las negociaciones del TLCAN.

“Pronto habrá grandes noticias para los grandes trabajadores automotrices estadounidenses. Después de muchas décadas de perder sus trabajos que fueron a otros países, ¡ya han esperado lo suficiente!”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough!

