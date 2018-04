Trump ataca a The Washington Post y a su dueño Jeff Bezos

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este jueves sus ataques contra Amazon.com, apuntando en esta ocasión contra The Washington Post, periódico del que también es propietario Jeff Bezos, fundador de la firma minorista, y al que calificó como “cabildero en jefe” en una publicación en Twitter.

Trump, que suele criticar de forma habitual lo que considera como artículos críticos del Post y otros destacados medios estadounidenses, cargó esta vez contra el título de una nota sobre las represalias de China tras la imposición de aranceles a las importaciones por parte de Estados Unidos.

“Las Noticias Falsas del Washington Post, del ‘cabildero en jefe’ de Amazon’, tienen otros (de muchos) titulares falsos”, escribió Trump.

The Fake News Washington Post, Amazon’s “chief lobbyist,” has another (of many) phony headlines, “Trump Defiant As China Adds Trade Penalties.” WRONG! Should read, “Trump Defiant as U.S. Adds Trade Penalties, Will End Barriers And Massive I.P. Theft.” Typically bad reporting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 5, 2018