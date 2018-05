Trump ayudará a la firma china ZTE a ‘volver a los negocios’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le pidió al Departamento de Comercio que ayude a la compañía tecnológica china ZTE Corp a “volver a los negocios, rápido”, una concesión a Beijing antes de las negociaciones comerciales de alto riesgo que tendrán lugar esta semana.

ZTE, uno de los mayores fabricantes de equipos de telecomunicaciones del mundo, suspendió sus principales operaciones luego de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos prohibiera los suministros estadounidenses a su negocio, detalló Reuters.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018