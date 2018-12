Trump, sobre su ex secretario de Estado: ‘era tonto como una roca’

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes al exsecretario de Estado Rex Tillerson de haber sido “tonto como una roca” y “perezoso como el infierno”, un día después de que el exdiplomático dijera públicamente que había advertido al mandatario que no hiciera cosas que violaran la ley.

“Mike Pompeo está haciendo un gran trabajo, estoy muy orgulloso de él. Su predecesor, Rex Tillerson, no tenía la capacidad mental necesaria. Era tonto como una roca y no pude deshacerme de él lo suficientemente rápido. Él era perezoso como el infierno”, sostuvo Trump en Twitter.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018