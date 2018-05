Trump cancela histórica reunión con líder de Corea del Norte

El presidente Donald Trump anunció la cancelación de la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un, que se tenía prevista en junio, debido a “la tremenda ira y abierta hostilidad” del país asiático en sus recientes declaraciones.

“Lamentablemente, por la tremenda ira y abierta hostilidad desplegada en tu más reciente comunicado siento que es inapropiado, por ahora, tener esta reunión tan largamente planeada”, escribió Trump en una carta difundida por la Casa Blanca.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1

— The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018