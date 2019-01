Trump cancela viaje a Foro Económico Mundial por ‘pelea’ con demócratas

Reuters – El presidente Donald Trump canceló un viaje para asistir este mes al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en medio del cierre parcial de las operaciones del Gobierno federal de Estados Unidos.

“Debido a la intransigencia de los demócratas sobre Seguridad Fronteriza y la gran importancia de la Seguridad para nuestra Nación, estoy respetuosamente cancelando mi muy importante viaje a Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial”, aseguró Trump a través de Twitter.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2019