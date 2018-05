Trump abre la puerta para concretar cumbre con Corea del Norte

Reuters.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que aún era posible concretar una cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, el 12 de junio, tal como se planificó inicialmente.

“Vamos a ver si sucede. Estamos negociando con ellos ahora mismo. Podría incluso ocurrir el 12 (…) Nos gustaría hacerlo”, dijo Trump a periodistas, un día después de cancelar el encuentro altamente anticipado.

Momentos antes, Trump escribió en su cuenta de Twitter que celebraba que Corea del Norte dijera que aún está dispuesta a dialogar luego de la abrupta cancelación por parte del mandatario estadounidense de la cumbre bilateral.

“Es una muy buena noticia recibir una declaración cálida y productiva de Corea del Norte. Pronto veremos a dónde llevará, esperemos que a la prosperidad y la paz extensas y duraderas. ¡Sólo el tiempo (y el talento) lo dirá!”, escribió Trump.

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2018