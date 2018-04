Trump celebra la suspensión de pruebas nucleares de Corea del Norte

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida el viernes a una declaración del líder norcoreano Kim Jong Un de que suspenderá inmediatamente las pruebas nucleares y de misiles y cerrará un sitio de experimentación.

“Corea del Norte acordó suspender todas las Pruebas Nucleares y cerrar un importante sitio de pruebas. Estas son muy buenas noticias para Corea del Norte y el Mundo – ¡un gran progreso! Esperamos nuestra Cumbre”, escribió Trump en un mensaje en Twitter.

