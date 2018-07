Trump confía en acuerdo con Corea del Norte y expresa inquietud con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la inquietud el lunes de que Pekín busque frustrar los esfuerzos tendientes a desnuclearizar a Corea del Norte, pero agregó que confía en que el líder norcoreano, Kim Jong Un, cumplirá con su acuerdo con él.

“Tengo confianza en que Kim Jong Un honrará al contrato que firmamos e, incluso más importante, nuestro apretón de manos. Acordamos la desnuclearización de Corea del Norte”, escribió Trump en Twitter.

I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!

