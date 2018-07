Trump critica a la UE por la multa de 5,000 mdd a Google

Reuters.- El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este jueves a la Unión Europea y dijo que el bloque se estaba aprovechando de Estados Unidos, en referencia a la multa récord de 5,000 millones de dólares que los reguladores antimonopolio europeos impusieron a Google.

Las autoridades europeas también ordenaron el miércoles a Google que dejara de usar su popular sistema operativo móvil Android para bloquear a sus rivales, sumando un nuevo elemento a las tensiones comerciales entre Washington y Bruselas.

“¡Se los dije! La Unión Europea acaba de aplicar una multa de 5,000 millones de dólares a una de nuestras grandes compañías, Google. ¡Verdaderamente se han aprovechado de Estados Unidos, pero no por mucho tiempo!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018