Trump critica a Pfizer y a otros fabricantes por subir precios

Reuters. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Pfizer y a otros fabricantes de medicamentos de Estados Unidos, después de que el 1 de julio subieron los precios de algunos de sus productos, y amenazó con una respuesta de su gobierno.

“Pfizer y otros deberían estar avergonzados de haber subido los precios de los medicamentos sin ningún motivo”, escribió el lunes Trump en Twitter. “¡Responderemos!”, añadió.

Pfizer & others should be ashamed that they have raised drug prices for no reason. They are merely taking advantage of the poor & others unable to defend themselves, while at the same time giving bargain basement prices to other countries in Europe & elsewhere. We will respond!

