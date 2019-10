Trump critica de nuevo a la Fed: dólar fuerte perjudica a fabricantes

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que las tasas de interés del país eran “demasiado altas” y que un dólar fuerte estaba perjudicando a los fabricantes estadounidenses, culpando nuevamente a la Reserva Federal.

“Como predije, Jay (Jerome) Powell y la Reserva Federal han permitido que el Dólar se vuelva tan fuerte, especialmente en relación con TODAS las demás monedas, que nuestros fabricantes se ven afectados negativamente. Tasa de la Fed demasiado alta. Son nuestros peores enemigos, no tienen ni idea. ¡Patético!”, escribió Trump.

As I predicted, Jay Powell and the Federal Reserve have allowed the Dollar to get so strong, especially relative to ALL other currencies, that our manufacturers are being negatively affected. Fed Rate too high. They are their own worst enemies, they don’t have a clue. Pathetic!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019