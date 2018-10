Trump culpa a los medios por artefactos explosivos

Notimex.- El presidente Donald Trump atacó hoy a los medios de comunicación de causar el clima de “enojo” que existe en Estados Unidos, en medio de una creciente cadena de artefactos explosivos enviados a prominentes demócratas y figuras progresistas.

“Una gran parte del Enojo que vemos en nuestra sociedad es causado por los reportajes deliberadamente falsos en esos dos de los principales medios, a los que me refiero como noticias falsas (Fake News)”, escribió esta mañana en su cuenta de Twitter.

“Se han puesto tan malos y odiosos que no alcanzan las palabras. Los principales medios informativos deben “Portarse bien, rápido!”, remató.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!

