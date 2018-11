Trump despotrica contra su examigo Macron tras su visita a Francia

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó este martes a su par francés, Emmanuel Macron, en una serie de tuits que dejaron en evidencia lo mucho que se ha agriado la otrora amistosa relación entre ambos, apenas dos días después de volver a París.

En cinco comentarios publicados el mismo día en que Francia conmemoró un nuevo aniversario de los ataques terroristas de 2015, en los que murieron 130 personas en París, Trump cargó contra este aliado clave, mencionando lo cerca que estuvo de ser derrotado por Alemania en las dos guerras mundiales, su industria vinícola y los índices de aprobación de Macron.

Trump regresó a Washington tras pasar el fin de semana en París para conmemorar el primer centenario de la Primera Guerra Mundial, ocasión en la que pudo verse con claridad la tensión en las relaciones entre el mandatario estadounidense y sus aliados europeos.

El mandatario estadounidense criticó hoy las recientes declaraciones de Macron sobre la necesidad que tiene Europa de defenderse a sí misma, preguntando cómo le fue a Francia con Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. “Estaban empezando a aprender alemán en París antes de que llegara Estados Unidos. ¡Paguen por la OTAN o no!”.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Trump se refirió al “bajo índice de aprobación” de Macron y a sus prácticas comerciales injustas. Además, señaló que no hay país más nacionalista que Francia; “gente muy orgullosa ¡y con razón!”, escribió.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

El presidente americano remató sus críticas con la frase “¡HAGAN A FRANCIA GRANDE OTRA VEZ!”.