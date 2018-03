Muro en California deberá esperar aprobación de toda la barrera: Trump

Reuters.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo esta mañana que la construcción de las secciones de un muro fronterizo que California quiere levantar tendrán que esperar la aprobación de toda la barrera en la frontera con México.

“He decidido que las secciones del muro que California quiere que se levanten AHORA no se construirán hasta que se apruebe todo el muro”, escribió Trump en Twitter.

“Gran victoria ayer con el fallo judicial que nos permite proceder. ¡NUESTRO PAÍS DEBE TENER SEGURIDAD FRONTERIZA!”, agregó el mandatario.

I have decided that sections of the Wall that California wants built NOW will not be built until the whole Wall is approved. Big victory yesterday with ruling from the courts that allows us to proceed. OUR COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY!

PUBLICIDAD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2018