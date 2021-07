Reuters.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que iba a presentar demandas colectivas contra Twitter Inc, Facebook Inc y Google de Alphabet Inc, así como contra sus principales ejecutivos, alegando que silencian los puntos de vista conservadores.

Las demandas, presentadas en la Corte de Distrito en Miami, alegan que las plataformas de redes sociales con sede en California violaron el derecho a la libertad de expresión garantizado en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Trump está buscando el estatus de demanda colectiva para las acciones, lo que significa que representaría los intereses de otros usuarios de Twitter, Facebook y YouTube de Google que denuncian haber sido injustamente silenciados.

El expresidente presentó tres demandas con reclamos similares: una contra Facebook y su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, otra contra Twitter y su director ejecutivo, Jack Dorsey, y otra contra Google y su CEO, Sundar Pichai.

“Lograremos una victoria histórica para la libertad estadounidense y, al mismo tiempo, la libertad de expresión”, dijo Trump en una conferencia de prensa en su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

Un representante de Twitter declinó hacer comentarios. Los ejecutivos de Facebook y Google no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Trump perdió su megáfono en las redes sociales este año, después de que las empresas dijeran que habían violado sus políticas contra la glorificación de la violencia.

Cientos de sus partidarios realizaron un asalto mortal al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, tras un discurso de Trump en el que repetía sus falsas afirmaciones de que su derrota electoral era el resultado de un fraude generalizado, una afirmación rechazada por múltiples tribunales, funcionarios electorales estatales y miembros de su propia administración.

Las demandas piden a un juez que invalide la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, la que ha sido calificada como la columna vertebral de internet porque proporciona a los sitios web protecciones contra la responsabilidad por los contenidos publicados por los usuarios. Trump y otros que han atacado la Sección 230 dicen que ha dado a las grandes empresas de internet demasiada protección legal y les ha permitido eludir la responsabilidad por sus acciones.

“Es difícil entender esta demanda”, dijo Paul Gowder, profesor de derecho en la Universidad Northwestern.

Trump trató de presentar a las empresas de redes sociales como sujetas a los mismos requisitos de la Primera Enmienda que las entidades gubernamentales cuando se trata de la censura, pero Gowder dijo que nada en las demandas “se acerca siquiera a convertir a las empresas de redes sociales en actores gubernamentales”.

Un juez federal de Florida bloqueó la semana pasada una ley estatal recientemente promulgada que pretendía autorizar al estado a sancionar a las empresas de redes sociales cuando restringen a los candidatos políticos, y un juez dijo que la ley probablemente violaba los derechos de libertad de expresión.

La demanda decía que el proyecto de ley firmado en mayo por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, era inconstitucional. Habría convertido a Florida en el primer estado en regular la forma en que las empresas de redes sociales moderan el discurso en línea.

