Trump elige a exfiscal general como jefe del Departamento de Justicia

Reuters. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que eligió al exfiscal general William Barr para liderar nuevamente el Departamento de Justicia, un cargo que lo pondrá a la cabeza de la investigación federal sobre la interferencia rusa en las últimas elecciones presidenciales.

De ser confirmado por el Senado, Barr reemplazará a Matthew Whitaker, quien ha estado en el cargo desde que Trump destituyó a Jeffrey Sessions hace un mes. Whitaker fue jefe de personal de Sessions.

I am pleased to announce that I will be nominating The Honorable William P. Barr for the position of Attorney General of the United States. As the former AG for George H.W. Bush….

