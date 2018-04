Trump elogia reunión histórica de líderes de Corea del Norte y del Sur

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes la reunión entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el mandatario surcoreano Moon Jae-in, reconociendo lo histórico de la cumbre, aunque sembró algunas dudas sobre cuánto tiempo durarán las buenas relaciones diplomáticas.

“Después de un furioso año de lanzamiento de misiles y ensayos nucleares, está teniendo lugar una reunión histórica entre Corea del Norte y Corea del Sur. Están pasando cosas buenas, ¡pero solo el tiempo nos dirá! “, escribió Trump en Twitter.

Trump aprovechó para reconocer los según él méritos de los ciudadanos americanos por lo que está pasando en la península coreana.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!

En otro tuit también agradeció el apoyo de su “buen amigo” el presidente de China, Xi Jinping:

Please do not forget the great help that my good friend, President Xi of China, has given to the United States, particularly at the Border of North Korea. Without him it would have been a much longer, tougher, process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018