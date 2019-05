Trump firmaría decreto para que empresas de EU no usen equipos de Huawei

Reuters. – El presidente Donald Trump firmaría esta semana un decreto para que las compañías estadounidenses no usen equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas que representan un riesgo para la seguridad nacional, allanando el camino para una prohibición de hacer negocios con la china Huawei, dijeron a Reuters tres funcionarios familiarizados con el plan.

El decreto, que no nombrará a países o compañías específicas, ha estado bajo consideración por más de un año, pero se ha retrasado repetidamente, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque los preparativos siguen siendo confidenciales. La acción podría volver a postergarse, agregaron.

El decreto invocaría la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que otorga al presidente autoridad para regular el comercio en respuesta a una emergencia nacional que amenace a Estados Unidos.

En caso de ser firmado, el decreto llegaría en un momento delicado en las relaciones entre China y Estados Unidos, que están enfrentadas en una prolongada guerra comercial por lo que funcionarios en Washington califican de prácticas desleales de Pekín.

Washington cree que los equipos de Huawei Technologies Co Ltd, el tercer mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, podrían ser utilizados por el estado chino para espiar. Huawei, que ha negado repetidamente las acusaciones, no hizo comentarios de inmediato. En tanto, la Casa Blanca y el Departamento de Comercio declinaron referirse al tema.

Estados Unidos ha estado presionando activamente a otros países para que no usen equipos de Huawei en las redes 5G de próxima generación que califica de «no confiables». En agosto, Trump firmó un proyecto de ley que prohibía al gobierno de Estados Unidos usar equipos de Huawei y otro proveedor chino, ZTE Corp.

En enero, fiscales de Estados Unidos acusaron a dos unidades de Huawei en Washington de conspirar para robar secretos comerciales de T-Mobile US Inc., y también presentaron cargos contra Huawei y su directora financiera de fraude bancario por acusaciones de que la compañía violó las sanciones contra Irán.

Te recomendamos: