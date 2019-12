Trump frena designación de cárteles como terroristas por respeto a AMLO

El presidente estadounidense Donald Trump dijo tener todo listo para designar a los cárteles del narcotráfico de Mexico como organizaciones terroristas, pero no lo hará por ahora a solicitud de su homólogo Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de Twitter, Trump indicó que su par mexicano le hizo la petición y accedió porque es un hombre que le agrada y respeta y ha trabajado muy bien con él.

En ese sentido, el mandatario estadounidense señaló que reforzarán los esfuerzos conjuntos para enfrentar a los grupos criminales.

….will temporarily hold off this designation and step up our joint efforts to deal decisively with these vicious and ever-growing organizations!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019