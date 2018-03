El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos impondrá la semana próxima aranceles a las importaciones de acero de 25% y de 10% a las de aluminio.

En una reunión con ejecutivos de la industria estadounidense en la Casa Blanca, Trump prometió que reconstruiría los sectores del aluminio y el acero, ya que según dijo han recibido un trato injusto de otras naciones durante décadas, detalló la agencia Reuters.

Lo más probable es que la decisión aumente las tensiones con China, cuyo máximo funcionario comercial, Lui He, está en Washington para participar en negociaciones.

Un tuit matutino de Trump en el que afirmó que el sector del acero y el aluminio necesitan protección frente al comercio injusto impulsó al alza las acciones de las industrias nacionales.

El gobierno asegura que los aranceles protegerán a la industria estadounidense, pero los críticos creen que subirán los costos del sector e incumplirán la promesa de campaña de Trump de impulsar la creación de empleo a nivel local.

Trump tuiteó el jueves que las compañías estadounidenses de acero y aluminio necesitan “un comercio libre, justo e inteligente”.

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2018