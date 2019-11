México y Canadá están listos para huir del T-MEC: presiona Trump a Pelosi

Notimex.- El presidente estadunidense Donald Trump cuestionó de nueva cuenta a la líder demócrata Nancy Pelosi por su falta de productividad legislativa, en la cual incluyó la aprobación pendiente del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Nancy Pelosi cae como la menos productiva líder de la Cámara de Representantes en la historia, dijo el mandatario de la representante californiana en un tuit donde también aseveró que “está dominada por las AOC Plus 3 y la izquierda radical.”

El mandatario se refería a la representante Alexandria Ocasio-Cortez y a sus colegisladoras Ayannah Pressley, Ilham Omar y Rashida Tlaib, cuyos posiciones políticas le han incomodado.

Nancy Pelosi will go down as the least productive Speaker of the House in history. She is dominated by AOC Plus 3 and the Radical Left. Mexico and Canada, after waiting for 6 months to be approved, are ready to flee – and who can blame them? Too bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2019