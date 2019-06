Trump insiste: aún no se ha revelado todo sobre el acuerdo con México

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que parte del acuerdo migratorio anunciado con México la semana pasada aún no se ha dado a conocer, a pesar de los comentarios de altos funcionarios mexicanos.

“¡La parte más importante del acuerdo con México aún no ha sido revelada!”, dijo el presidente en Twitter, sin ofrecer detalles.

….If Mexico produces (which I think they will). Biggest part of deal with Mexico has not yet been revealed! China is similar, except they devalue currency and subsidize companies to lessen effect of 25% Tariff. So far, little effect to consumer. Companies will relocate to U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2019