Trump insiste en repeler inmigrantes; Congreso ve difícil un consenso

El presidente Donald Trump reiteró este lunes su frustración con las leyes que garantizan procesos judiciales a los inmigrantes ilegales y dijo que los indocumentados deberían ser rechazados en la frontera de Estados Unidos, mientras disminuían las expectativas de que el Congreso pueda resolver rápido la crisis.

Duramente criticado por una política que causó que más de 2,000 niños fueran separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos, Trump defendió su posición de “cero tolerancia” con la inmigración, en momentos en que las agencias del Gobierno tienen dificultades para abordar las ramificaciones de los casos.

“Contratar a miles de jueces y pasar por un largo y complicado proceso legal no es la forma de resolver esto. Siempre será disfuncional”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

“La gente simplemente debe ser detenida en la frontera y se les debe decir que no pueden ingresar ilegalmente a Estados Unidos. A los niños se les debe enviar devuelta a su país”, sostuvo.

El mandatario expresó una posición similar el domingo, cuando dijo en Twitter que “no podemos permitir que esta gente invada nuestro país” y que los indocumentados deberían ser devueltos a sus países de origen, sin jueces ni cortes de por medio.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018