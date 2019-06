Trump justifica freno a ataque a Irán: hubieran muerto 150 y no era proporcional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que frenó de última hora un ataque militar contra Irán porque no habría sido una respuesta proporcional al derribo por parte de Teherán de un dron de vigilancia, al tiempo que agregó que se impusieron más sanciones a la república islámica.

El mandatario detalló que el dron fue derribado por Irán el lunes y anoche estaba listo el ataque de represalia que impactaría en tres puntos.

“Cuando pregunté cuántos morirán, ‘150 personas, señor’, fue la respuesta de un general. Diez minutos antes del ataque, lo detuve, no era proporcionado al derribo de un dron no tripulado. No tengo prisa, nuestro Ejército está rearmado, nuevo y está listo para ser, por mucho, el mejor del mundo”, dijo Trump en una serie de tuits esta mañana.

“Las sanciones (contra Irán) están haciendo daño y anoche fueron añadidas más”, agregó.

….proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019