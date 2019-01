Trump lanza guiño con visas para profesionistas especializados

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea cambios en las visas H1-B, que se conceden de forma temporal a inmigrantes con altos niveles de educación para que puedan trabajar en ocupaciones especializadas.

Según señaló, la iniciativa busca generar facilidades, certidumbre y la posibilidad de que los trabajadores puedan aspirar a obtener la ciudadanía estadounidense.

“Los tenedores de (visas) H1-B en Estados Unidos pueden estar tranquilos de que pronto se vienen cambios que darán tanto simplicidad como certidumbre a su estadía, incluyendo una potencial vía a la ciudadanía”, escribió Trump en Twitter.

“Queremos alentar a personas talentosas y altamente especializadas a aspirar a opciones de carreras en Estados Unidos”, agregó el mandatario.

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2019